Штат сотрудников ГИБДД в 2018 году значительно сократят

Штат сотрудников МВД значительно сократят. Увольнения коснутся только сотрудников ГИБДД.

Соответствующий указ подписал глава государства Владимир Путин 31 декабря. Под сокращение попадут порядка десяти тысяч сотрудников Госавтоинспекции, говорится во внутреннем приказе ведомства, регламентирующий исполнение президентского указа.

Согласно документу, штат сократится почти на одну пятую. Указ распространяется на все регионы страны. Попавшие под сокращение работники могут перевестись в другие подразделения МВД.

Отмечается, что увольнения не затронут сотрудников подразделений, занятые приемом экзаменов у начинающих водителей и ответственные за регистрационные действия. Эксперты полагают, что обновление штата связано с поэтапной реструктуризацией самого ведомства, которое за последнее время стало более технологичным и современным.