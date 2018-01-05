«Только об этом и говорит»: Пушков высмеял многочисленные «прощания» Порошенко с Россией

Несмотря на постоянные «прощания» президента Украины Петра Порошенко с Россией, Москва остается главным торговым партнером Киева, заметил российский сенатор Алексей Пушков.

Украинский лидер Петр Порошенко любит поговорить об «окончательном разрыве с Российский империей». Накануне он решил в очередной раз напомнить украинцам, как же именно Киев попрощался с Москвой. В Twitter глава государства написал, что главным достижением Украины в прошлом году стало введение безвизового режима с Евросоюзом.

Одна з найважливіших перемог року, яку ми здобули разом, - запровадження безвізового режиму з країнами Європейського Союзу. Україна сказала остаточне «прощавай» російській та радянській імперіям#Безвіз pic.twitter.com/dJi5Je7AAa — Петро Порошенко (@poroshenko) January 4, 2018

«Окончательное прощай» из уст Петра Порошенко украинцы в этом году услышали, кажется, тысячи раз. Это выражение превратилось в своего рода хохму.

Посмеялся над словами украинского президента и российский сенатор Алексей Пушков. Он заметил, что Киев весьма странно прощается с Москвой, если учесть, что Россия до сих пор является главным торговым партнером Украины.

Порошенко никак не распрощается с Россией - только об этом и говорит. А Россия попрежнему - гл. торговый партнер Украины. Странное прощание. — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) January 5, 2018

Стоит заметить, что данный феномен отлично объяснила замминистра экономического развития и торговли Украины Наталья Микольская. Она уверяет, что высокий уровень товарооборота между РФ и Украиной — не повод называть эти страны торговыми партнерами. А значит и их «окончательному прощанию» ничто не мешает.