КС Молдавии нашел возможность обходить вето президента

В Молдавии назрел очередной виток противостояния президента и Конституционного суда (КС). Сегодня суд разрешил парламенту обойти вето президента, наложенное им на закон, позволяющий внести изменения в трансляцию новостных и информационно-аналитических программ, транслируемых из России.

Данный законопроект ранее внесла на рассмотрение республиканского парламента Демократическая партия. По замыслу авторов документа, новая норма призвана обеспечить «информационную безопасность государства». Президент страны Игорь Додон наложил вето на данную инициативу, но сегодня КС вынес решение, по которому президент может отправлять законы на доработку не чаще одного раза. В итоге, если проект закона будет внесен повторно, президент не сможет его «завернуть», не нарушив решения высшего судебного органа страны.

Ранее сообщалось, что в ходе неформального саммита СНГ Додон и президент РФ Владимир Путин обсудили двусторонние отношения государств.