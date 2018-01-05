WhatsApp перестанет работать на некоторых смартфонах

Популярный мессенджер отключат на старых версиях iOS, Android, Microsoft, BlackBerry, а также на Nokia S40, передает International Business Times со ссылкой на представителей WhatsApp.

Отключение приложения произойдет постепенно. Пользователям устаревших операционных систем вначале запретят создавать новые учетные записи, а позже последовательно отключат различные функции. Первые отключения начались уже 1 января 2018 года.

Представители мессенджера объяснили, что данное решение позволит улучшить процесс поддержания связи.