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16:06   5 Января 2018
Россия
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МИД России призвал ОБСЕ осудить факт выдворения журналистов из Латвии

МИД России призвал ОБСЕ осудить факт выдворения журналистов из Латвии

Как полноправный член ОБСЕ Россия ожидает от этой организации конкретных шагов, связанных с высылкой из Латвии представителей российских СМИ. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Дипломат отметила, что в ходе недавнего визита в Москву господин Дезир (представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир, прим. ред.) неоднократно отмечал, что принцип взаимности в подобных вопросах является «путем, ведущим к опустошению информационной среды». При этом, по словам Захаровой, если от ОБСЕ не последует оперативной и четкой реакции, российские власти будут вынуждены принять встречные меры.

Ранее Дезир направил в столицу Латвии Ригу письмо, в котором призвал местные власти пересмотреть ограничительные  меры в отношении зарубежных журналистов. Он напомнил, что страны-члены ОБСЕ, к которым относится и Латвия, взяли на себя обязательство способствовать работе журналистов, представляющих государства, состоящие в данной организации.

Как ранее сообщали СМИ, власти Латвии приняли решение о выдворении из республики корреспондентов телеканала «ТВ Центр» и ВГТРК Анатолия и Ольгу Курлаевых.

Автор: Вячеслав Каширин
#россия #захарова #латвия #политика #мид рф #вгтрк
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