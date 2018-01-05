МИД России призвал ОБСЕ осудить факт выдворения журналистов из Латвии

Как полноправный член ОБСЕ Россия ожидает от этой организации конкретных шагов, связанных с высылкой из Латвии представителей российских СМИ. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Дипломат отметила, что в ходе недавнего визита в Москву господин Дезир (представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир, прим. ред.) неоднократно отмечал, что принцип взаимности в подобных вопросах является «путем, ведущим к опустошению информационной среды». При этом, по словам Захаровой, если от ОБСЕ не последует оперативной и четкой реакции, российские власти будут вынуждены принять встречные меры.

Ранее Дезир направил в столицу Латвии Ригу письмо, в котором призвал местные власти пересмотреть ограничительные меры в отношении зарубежных журналистов. Он напомнил, что страны-члены ОБСЕ, к которым относится и Латвия, взяли на себя обязательство способствовать работе журналистов, представляющих государства, состоящие в данной организации.

Как ранее сообщали СМИ, власти Латвии приняли решение о выдворении из республики корреспондентов телеканала «ТВ Центр» и ВГТРК Анатолия и Ольгу Курлаевых.