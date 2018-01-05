Пункты сбора подписей в поддержку выдвижения Путина открылись в Москве

В нескольких районах Москвы открылись пункты сбора подписей в пользу самовыдвижения президента России Владимира Путина на выборы главы государства.

Об этом сообщает ТАСС со слов руководителя московского штаба участвующего в сборе подписей движения «Волонтеры Победы» Владислава Марцаленко. По его словам, пункты сбора подписей начали открывать в разных районах столицы.

По российскому законодательству самовыдвиженец должен собрать в свою поддержку не менее 300 тысяч подписей граждан. При этом на каждый субъект государства должно приходиться не менее 7,5 тысячи подписей.

Ранее сообщалось, что пункты сбора подписей открылись в Башкирии, Крыму а также городах Омск и Томск.