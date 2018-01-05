Эксперты назвали топ-10 смартфонов на Android 2017 года

Лидером рейтинга, по результатам более 40 тестов, стал китайский Huawei Mate 10 Pro, сообщает портал Android Authority.

Специалисты проанализировали возможности камер, аккумуляторов, дисплеев, аудио и производительность смартфонов. Просмотрели отзывы владельцев тестируемых телефонов, а также сопоставили цены. За каждый критерий модели присуждалось от одного до 10 баллов.

По результатам проверки, больше всего баллов получил китайский смартфон Huawei Mate 10 Pro (361 балл). Чуть меньше, 354 баллов, получил кореец Samsung Galaxy Note 8. А замкнул тройку лидеров OnePlus 5T.

В топ-10 лучших смартфонов на Android прошлого год также вошли Nokia 8, LG V30, Pixel 2 XL, Moto Z2 Force, Sony Xperia XZ1, Razer Phone и BlackBerry KEYone Black.