Депутат первого созыва петербургского ЗакСа Юрий Терентьев скончался на 77-м году жизни

Парламентарий умер 3 января в Петербурге, но сообщили об этом только в пятницу, 5 января, на сайте «Российской коммунистической рабочей партии».

Терентьева избрали в петербургский парламент в 1994 году от объединения «Коммунисты Ленинграда». В 1996 он участвовал в выборах губернатора Петербурга, а в 2003-м баллотировался на пост главы Ленинградской области. Депутат удостоился «Знака Почета».

Время и место церемонии прощания с политиком пока не назначили.