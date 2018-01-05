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15:34   5 Января 2018
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Депутат первого созыва петербургского ЗакСа Юрий Терентьев скончался на 77-м году жизни

Депутат первого созыва петербургского ЗакСа Юрий Терентьев скончался на 77-м году жизни

Парламентарий умер 3 января в Петербурге, но сообщили об этом только в пятницу, 5 января, на сайте «Российской коммунистической рабочей партии».

Терентьева избрали в петербургский парламент в 1994 году от объединения «Коммунисты Ленинграда». В 1996 он участвовал в выборах губернатора Петербурга, а в 2003-м баллотировался на пост главы Ленинградской области. Депутат удостоился «Знака Почета».

Время и место церемонии прощания с политиком пока не назначили.

Автор: Юлия Халус
#россия #петербург #новости #общество #юрий терентьев #закс петербурга
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