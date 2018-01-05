Пятеро неизвестных похитили мужчину в Петербурге

Вчера около 16:15 у дома 56 по Планерной улице Приморского района Петербурга пятеро неизвестных мужчин напали на мужчину у выхода в ТРК «Монпансье». Они избили его и затолкали в багажник автомобиля, после чего скрылись.

Сообщение о нападении поступило на пульт полиции свидетельницы, подробно рассказавшей об инциденте. По данным пресс-службы местного управления МВД, пятеро молодых людей на глазах у прохожих избили и затолкали в багажник автомобиля Hyunday, после чего уехали.

Нападение зафиксировали камеры наблюдения, установленные на здании ТРК. Благодаря этому полиции удалось установить владельца иномарки. Им оказалась жительница Крыма. Расследование происшествия продолжается.