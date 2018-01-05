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В соцсетях сегодня: приговор Саакашвили, «окончательное» прощание Порошенко с РФ и уязвимость устройств Apple

В соцсетях сегодня: приговор Саакашвили, «окончательное» прощание Порошенко с РФ и уязвимость устройств Apple

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Штат сотрудников ГИБДД в 2018 году значительно сократят

Штат сотрудников ГИБДД в 2018 году значительно сократят

 МИД России призвал ОБСЕ осудить факт выдворения журналистов из Латвии

МИД России призвал ОБСЕ осудить факт выдворения журналистов из Латвии
Бывший пленный из ДНР рассказал о предложении СБУ взорвать завод в Донецке

Бывший пленный из ДНР рассказал о предложении СБУ взорвать завод в Донецке

 Порошенко: Украина соскочила с газового крючка России

Порошенко: Украина соскочила с газового крючка России
В соцсетях сегодня: приговор Саакашвили, «окончательное» прощание Порошенко с РФ и уязвимость устройств Apple

В соцсетях сегодня: приговор Саакашвили, «окончательное» прощание Порошенко с РФ и уязвимость устройств Apple

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16:55   5 Января 2018
Весь мир
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В соцсетях сегодня: приговор Саакашвили, «окончательное» прощание Порошенко с РФ и уязвимость устройств Apple

В соцсетях сегодня: приговор Саакашвили, «окончательное» прощание Порошенко с РФ и уязвимость устройств Apple

ИА «Политика сегодня» публикует подборку самых обсуждаемых тем в российском сегменте соцсетей в пятницу, 5 января.

Приговор Саакашвили

Тбилисский городской суд заочно приговорил экс-главу Одесской области и бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили к трем годам лишения свободы за превышение должностных полномочий и запретил занимать государственные должности в течение полутора лет. Эксперты полагают, что данное решение открывает юридические возможности для депортации политика в Грузию и исполнения приговора. 

Сам политик считает приговор «незаконным». 

 

 

 

 

 

Прощание Порошенко с Россией

Президент Украины Петр Порошенко очередной раз «окончательно» попрощался с Россией. Подводя итоги минувшего года, он сказал «последнее «прощай» России и советскому империализму», напомнив про безвизовый режим с ЕС.

В соцсетях украинскому лидеру напомнили о низком уровне жизни граждан и отток трудовых мигрантов в Россию. 

 

 

 

 

 

Уязвимость iPhone и iMac

Специалисты Apple выявили критическую уязвимость процессоров всех моделей iMac и iPhone. Официальное заявление появилось на сайте компании.

Устройство становится уязвимым при установке вредоносного программного обеспечения, поэтому Apple рекомендует скачивать программы только из проверенных источников до выхода обновлений. Напомним, что уязвимость обнаружена в процессорах Intel и ARM, выпущенные за последние 10 лет, — ими оборудованы все устройства Apple.

 

 

В соцсетях сегодня: приговор Саакашвили, «окончательное» прощание Порошенко с Россией и уязвимость устройств Apple

В соцсетях сегодня: приговор Саакашвили, «окончательное» прощание Порошенко с Россией и уязвимость устройств Apple

В соцсетях сегодня: приговор Саакашвили, «окончательное» прощание Порошенко с Россией и уязвимость устройств Apple

В соцсетях сегодня: приговор Саакашвили, «окончательное» прощание Порошенко с Россией и уязвимость устройств Apple

Автор: Александра Гегельская
#суд #россия #порошенко #украина #саакашвили #грузия #соцсети #apple #iphone #imac
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