В соцсетях сегодня: приговор Саакашвили, «окончательное» прощание Порошенко с РФ и уязвимость устройств Apple

ИА «Политика сегодня» публикует подборку самых обсуждаемых тем в российском сегменте соцсетей в пятницу, 5 января.

Приговор Саакашвили

Тбилисский городской суд заочно приговорил экс-главу Одесской области и бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили к трем годам лишения свободы за превышение должностных полномочий и запретил занимать государственные должности в течение полутора лет. Эксперты полагают, что данное решение открывает юридические возможности для депортации политика в Грузию и исполнения приговора.

Сам политик считает приговор «незаконным».

щас побежит в еспч.. — Ван Намбер (@indeecz1509) January 5, 2018

Вот так вот в Грузии "любят"своего бывшего президента))) — Натуся (@im49DGDwmoZTPpB) January 5, 2018

Прощание Порошенко с Россией

Президент Украины Петр Порошенко очередной раз «окончательно» попрощался с Россией. Подводя итоги минувшего года, он сказал «последнее «прощай» России и советскому империализму», напомнив про безвизовый режим с ЕС.

В соцсетях украинскому лидеру напомнили о низком уровне жизни граждан и отток трудовых мигрантов в Россию.

Давай досвидааания...Прощается он. Что ты сделал для своего народа чтобы прощаться с Россией! Клоуны набивающие карманы за президентский срок! — Yaroslav Petin (@yaroslav_petin) January 5, 2018

Очередная белочка. — Юрий (@ganebal37) January 5, 2018

Не устал прощаться — СSУUХHРROOБB (@holmurodov) January 5, 2018

Порошенко никак не распрощается с Россией - только об этом и говорит. А Россия попрежнему - гл. торговый партнер Украины. Странное прощание. — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) January 5, 2018

Петро Порошенко не перестаёт прощаться с Россией и СССР. Как престарелая, вышедшая в тираж поп-звезда, каждый год устраивающая "новый прощальный тур" с одними и теми же песнями и всё меньшим количеством зрителей. pic.twitter.com/BgvIy2h5bK — Голос Мордора (@spacelordrock) January 5, 2018

Уязвимость iPhone и iMac

Специалисты Apple выявили критическую уязвимость процессоров всех моделей iMac и iPhone. Официальное заявление появилось на сайте компании.

Устройство становится уязвимым при установке вредоносного программного обеспечения, поэтому Apple рекомендует скачивать программы только из проверенных источников до выхода обновлений. Напомним, что уязвимость обнаружена в процессорах Intel и ARM, выпущенные за последние 10 лет, — ими оборудованы все устройства Apple.

Сейчас над этим уже работают, вскоре эта проблема будет устранена, так что не парьтесь :) — Лорд Херсон (@Oleg_Wayder) January 5, 2018