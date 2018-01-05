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15:00   5 Января 2018
Россия
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Депутат Госдумы прокомментировал заявление Порошенко о «прощании с Россией»

Депутат Госдумы прокомментировал заявление Порошенко о «прощании с Россией»

Депутат Госдумы от Крыма, зампред комитета по делам национальностей Руслан Бальбек объяснил, что означает очередное «прощание» президента Украины Петра Порошенко с Россией.

По словам парламентария, « дляплохого клоуна самая популярная сцена — прощание с публикой». Бальбек заявил, что между ареной цирка и администрацией Порошенко наблюдается как раз такое сходство. «Слова «добро пожаловать» в широком контексте от своих западных партнеров украинская власть не услышала, потому осталось только прощаться с Россией, что и делает украинский лидер на бис», — сказал Бальбек в интервью RT. Он отметил, что стремление Порошенко «попрощаться с РФ» не отражает реальные настроения украинцев.

«То ухо Киева, которое должно было бы слышать народ, уже три года заткнуто, а другое принимает только похвалы себе любимому, тем более что в понимании Порошенко народ — это его окружение, а все остальные — сепаратисты либо сочувствующие. И их, по его мнению, нечего и слушать, — сказал депутат. — Вот и старается на бис для своей публики. Уже, видимо, стер до колени, уходя прощаться с Россией».

Депутат Госдумы прокомментировал заявление Порошенко о «прощании с Россией»

Ранее Порошенко вновь заявил, что получение безвизового режима с ЕС означает «окончательное прощание Украины с Россией».

 

Автор: Вячеслав Каширин
#россия #порошенко #политика #бальбек
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