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14:37   5 Января 2018
Россия
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Сурайкин: Выдвижение Грудинина — огромная ошибка КПРФ

Сурайкин: Выдвижение Грудинина — огромная ошибка КПРФ

Накануне масштабной предвыборной кампании КПРФ совершила для многих неожиданный ход — отказалась от выдвижения на пост кандидата в президенты своего лидера Геннадия Зюганова, заменив его на малоизвестного на федеральном уровне коммерсанта Павла Грудинина.

Лидер партии «Коммунисты России» Максим Сурайкин в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей прокомментировал выдвижение Грудинована. По его мнению, у КПРФ «очень серьезный системный кризис, если партия выдвигает такого человека».

По его словам, поддерживающие КПРФ или партию «Коммунисты России» граждане — это сторонники коммунистических взглядов. Следовательно, они хотели бы видеть кандидатом «настоящего коммуниста», которым Грудинин, будучи миллиардером, являться не может.

У кандидата от КПРФ, по декларации, в 2015 году только пассивный доход (от процентов) составил 752 миллиона рублей.

«Вы представляете, сколько у этого человека денег? — отмечает собеседник издания. — К тому же он владелец совхоза, который сам по себе стоит миллиарды рублей».

Сурайкин: Выдвижение Грудинина — огромная ошибка КПРФ

По словам Сурайкина, Грудинин —  «настоящий миллиардер», который должен был бы вкладывать свои деньги в «коммунистическое дело». При этом лидер «Коммунистов России» отметил, что кандидат от КПРФ еще недавно был членом партии «Единая Россия».

«Если человек имеет огромные доходы, состоял в партии власти, а затем вдруг выдвинулся кандидатом в президенты от коммунистов, то это выглядит странно», — сказал Сурайкин.

По его убеждению, большая часть электората не поддержит такого политика. Лидер «Коммунистов России» добавил, что КПРФ «использует партийные установки для решения личных вопросов, поэтому не приходится удивляться, что партия испытывает системный кризис.

Автор: Вячеслав Каширин
#кпрф #выборы #выборы2018 #грудинин #сурайкин
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