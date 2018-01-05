Автомобильная пробка на петербургском ЗСД продержалась 13 часов

Затор в полтора километра появился около двух часов ночи 5 января.

Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Пробки».

Новогодние праздники сильно отразились на дорогах Петербурга. За пять дней нового года в городе практически не наблюдалось пробок. Загруженность улиц в пятницу 5 января составляет всего один балл.

Тем не менее, некоторым автомобилистам все же пришлось постоять. На внутренней стороне КАД от Новой реки до Таллинского шоссе ночью 5 января затор растянулся на 3,8 километров. Водители простояли в пробке около 20 минут.

Проезжающим по Западному скоростному диаметру повезло меньше. Шеренга машин растянулась на 1,5 километра, но «стоять» пришлось около 13 часов.