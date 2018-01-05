Саакашвили считает незаконным приговор грузинского суда

Тбилисский городской суд заочно приговорил политика к трем годам лишения свободы. Ему также запретили занимать государственные должности в течение полутора лет.

Экс-президент Грузии и бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили назвал приговор «полностью незаконным и противоречащим всем международным, национальным нормам и здравому смыслу». Об этом он написал на своей странице в Facebook.

По мнению политика, оглашенный судом в Тбилиси приговор доказывают, что «олигархические власти на Украине и в Грузии действуют синхронно и в полной координации друг с другом».

Напомним, что тбилисский суд заочно приговорил бывшего политического лидера страны к трем годам заключения. А киевский окружной административный суд ранее отказал Саакашвили в предоставлении ему особо статуса лица, нуждающегося в дополнительной защите.