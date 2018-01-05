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«Крымский мост и не только»: Украинские журналисты фантазируют о ракетном ударе «Громом» по российским городам

«Крымский мост и не только»: Украинские журналисты фантазируют о ракетном ударе «Громом» по российским городам

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Политика
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«Крымский мост и не только»: Украинские журналисты фантазируют о ракетном ударе «Громом» по российским городам

«Крымский мост и не только»: Украинские журналисты фантазируют о ракетном ударе «Громом» по российским городам

Журналисты украинского издания «Обозреватель» уверены, что если очень постараться, новый оперативно-тактический ракетный комплекс «Гром-2» дотянется до российской столицы.

На этой неделе, 2 января, Киев испытал двигатели ракет нового ОТРК «Гром-2». Комплекс оснащен двумя баллистическими ракетами класса «земля-земля» с боеголовками массой 480 килограммов. Ракеты, как говорят разработчики, способны поразить цель на расстоянии 280 километров. Позже дальность полета собираются увеличить до 400–500 километров.

 

Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек предположил, что испытания «Грома-2» являются показательными. Киев хочет запугать крымчан, показав, что по техническим характеристикам новый ОТРК может в любой момент поразить Крымский мост. Журналисты «Обозревателя», однако, уверены, что ракеты достанут не только до моста через Керченский пролив, но и до некоторых крупных российских городов. Свои фантазии украинцы проиллюстрировали вырезками интернет-карт с нарисованными от руки траекториями ракет.

Если разместить комплекс в селе Гремяч Черниговской области - самой северной точке на Украине - можно дотянуться ракетами до российского Брянска и Орла. Попасть под удар может и Калуга, расположенная в 380 километрах от украинской границы. А если повысить дальность ракет, можно ударить и по Москве, думают журналисты.

«Крымский мост и не только»: Украинские журналисты фантазируют о ракетном ударе «Громом» по российским городам

Из Сумской области «Гром» вполне может достать до Курска и Белгорода, продолжают размышлять журналисты. До Воронежа также остается не так много километров: всего 390. Если улучшить ракеты, можно и по нему ударить.

«Крымский мост и не только»: Украинские журналисты фантазируют о ракетном ударе «Громом» по российским городам

В своих «тактических чертежах» журналисты забыли учесть российские системы ПРО, которые отразят украинские ракеты любой дальности. Очевидно, что статья «Обозревателя» является не более чем пропагандой украинского оборонно-промышленного комплекса. Тем более, что большинство указанных городов из «Грома» можно поразить, только улучшив ракеты. Под силу ли это украинским разработчикам, пока неизвестно.

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

Автор: Юлия Халус
#россия #украина #политика #новости #весь мир #гром-2
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