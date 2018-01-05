Сбор подписей в поддержку Путина стартовал в Крыму

Сбор подписей в поддержку выдвижения Владимира Путина кандидатом в президенты России впервые начался в Крым. Об этом сообщили волонтеры регионального отделения движения «Волонтеры победы».

Как сообщила РИА Новости руководитель крымского отделения движения Елена Одновол, сбор подписей начался у торгового центра «Южная галерея» в Симферополе. Она выразила уверенность, что за действующего президента подпишется множество крымчан. «Тем более, что жители полуострова впервые примут участие в выборах главы государства», — заявила она.

Руководитель севастопольского отделения «Волонтеров победы» Александра Гурьева, в свою очередь, подчеркнула, что на призыв принять участие в организации сбора подписей позитивно откликнулась молодежь города. Она рассказала, что ближайшие два дня сбор подписей будут проводить в ТЦ «Муссон», а затем откроются еще несколько точек в разных частях города.

Сбор подписей в поддержку выдвижения Путина продлится до 30 января.