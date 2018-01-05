Консульская служба МИД Украины переживает за соотечественников, чьи родственники живут в России. Отмечается также, что поездка украинцев в российские города чаще всего является «билетом в один конец».

Дипведомство озадачено, стоит ли так рисковать собственной свободой и причинять боль родным. Об этом говорится в их официальном аккаунте Twitter. Такой комментарий последовал после заявления СБУ о том, что ФСБ охотится на граждан Украины на российской территории и поездки в «страну-агрессора» крайне опасны.

Эксперт фонда «Народная дипломатия» и член экспертно-аналитического клуба «Будущее сегодня» Сергей Простаков постарался проанализировать данное заявление в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей.

По мнению собеседника агентства, Киев в очередной раз доказал свою двуличность и лицемерие. Несмотря на то, что Украина сама развязала противостояние с республиками Донбасса, назвав это «войной с Россией», и пропагандистскими методами настроила население на борьбу с Москвой, Киев продолжает сохранять экономические и культурные связи с РФ. Все потому, что без этого Украина бы оказалась в состоянии полной катастрофы, — уверен эксперт.

Участники антитеррористической операции, продолжая политику своего руководства, также лицемерят и, воюя на словах с РФ, продолжают получать от нее различные выгоды, — заключил он. Простаков считает, что «военным преступникам» никого, кроме киевской власти и собственной глупости винить в своих задержаниях некого.