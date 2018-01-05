Украинский нардеп заявил о «колоссальных рисках» поездок в Россию

Депутат Верховной рады Украины от партии «Свобода» Андрей Ильенко выступил за введение визового режима с РФ. В эфире телеканала «112 Украина» он пояснил, что поездки украинцев в Россию якобы сопряжены с «колоссальными рисками».

Ильенко сказал, что действующая власть довела ситуацию в стране до того, что многим приходится искать заработки за рубежом. Однако, по его словам, «надо понимать, что ехать для этого в Россию опасно».

Ранее с таким же заявлением выступил украинский МИД. В дипведомстве назвали поездки в Россию «билетом в один конец».

Тем не менее украинцы приезжают в Россию все чаще. По данным Минэкономразвития РФ, поток «украинских туристов» только по данным первого полугодия 2017 года вырос на 56%, что составляет 2,6 миллиона человек больше, чем пересекло границу в аналогичный период 2016 года.

«Свобода», которую представляет депутат Ильенко, является радикально-националистической политической партией, члены которой известны неофашистской и неонацистской риторикой.