Выборы Президента 2018
Мы в соц.сетях:
Сбор подписей в поддержку выдвижения Путина начался в Томске и Омске

Сбор подписей в поддержку выдвижения Путина начался в Томске и Омске

 Башкирские волонтеры начали сбор подписей в поддержку выдвижения Путина

Башкирские волонтеры начали сбор подписей в поддержку выдвижения Путина
«Война круче, чем «Евро-2012»: Киевлянин рассказал о страхе украинцев перед завершением войны в Донбассе

«Война круче, чем «Евро-2012»: Киевлянин рассказал о страхе украинцев перед завершением войны в Донбассе

 Саакашвили приговорили к трем годам лишения свободы в Тбилиси

Саакашвили приговорили к трем годам лишения свободы в Тбилиси
Охрану авиабазы Хмеймим усилили после атаки боевиков — Минобороны

Охрану авиабазы Хмеймим усилили после атаки боевиков — Минобороны

 «Крест на будущем транзита»: Эксперт оценил планы Киева подорвать газопровод из России в Европу

«Крест на будущем транзита»: Эксперт оценил планы Киева подорвать газопровод из России в Европу
Сбор подписей в поддержку выдвижения Путина начался в Томске и Омске

Сбор подписей в поддержку выдвижения Путина начался в Томске и Омске

 Башкирские волонтеры начали сбор подписей в поддержку выдвижения Путина

Башкирские волонтеры начали сбор подписей в поддержку выдвижения Путина
«Война круче, чем «Евро-2012»: Киевлянин рассказал о страхе украинцев перед завершением войны в Донбассе

«Война круче, чем «Евро-2012»: Киевлянин рассказал о страхе украинцев перед завершением войны в Донбассе

 Саакашвили приговорили к трем годам лишения свободы в Тбилиси

Саакашвили приговорили к трем годам лишения свободы в Тбилиси
Охрану авиабазы Хмеймим усилили после атаки боевиков — Минобороны

Охрану авиабазы Хмеймим усилили после атаки боевиков — Минобороны

 «Крест на будущем транзита»: Эксперт оценил планы Киева подорвать газопровод из России в Европу

«Крест на будущем транзита»: Эксперт оценил планы Киева подорвать газопровод из России в Европу
12:40   5 Января 2018
Весь мир
59

Охрану авиабазы Хмеймим усилили после атаки боевиков — Минобороны

Охрану авиабазы Хмеймим усилили после атаки боевиков — Минобороны

Охрана российской военной базы Хмеймим в Сирии была усилена после минометного обстрела боевиков. Сенатор Франц Клинцевич связал это нападение с и активизацией американских спецслужб по работе с боевиками и недоработкой сирийских военных.

4 января Минобороны России сообщило о том, что 31 декабря мобильная диверсионная группа боевиков с наступлением темноты обстреляла аэродром из минометов. При обстреле погибли двое российских военнослужащих.

Также СМИ сообщали, что в результате нападения были выведены из строя военно-транспортный самолет Ан-72, два многоцелевых истребителя Су-35С и четыре фронтовых бомбардировщика Су-24. Однако в российском военном ведомстве опровергли данную информацию.

Кроме того, сообщалось, что в результате атаки был уничтожен склад, на котором сдетонировали боеприпасы.

Автор: Вячеслав Каширин
#сирия #политика #хмеймим #весь мир #минобороны рф
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Выбор редакции
Польша назвала условия для подписания нового газового контракта с РФ Весь мир
Польша назвала условия для подписания нового газового контракта с РФ
Действие контракта на поставку газа в Польшу из Российской Федерации заканчивается в 2022 году.
13:36   4 Января 2018
12460
«Уход ракеты за горизонт»: Крымский депутат оценил испытания нового ОТРК на Украине Ближнее зарубежье

«Уход ракеты за горизонт»: Крымский депутат оценил испытания нового ОТРК на Украине

15:30   3 Января 2018
13897
«Нетленное советское». Советские фильмы в Новый Год вернулись на украинские телеканалы Ближнее зарубежье

«Нетленное советское». Советские фильмы в Новый Год вернулись на украинские телеканалы

14:42   3 Января 2018
5242
Экс-посол США Макфол призвал к перевороту в России, потом подумал и извинился Весь мир

Экс-посол США Макфол призвал к перевороту в России, потом подумал и извинился

12:33   3 Января 2018
58958
Новости smi2.ru
Польша назвала условия для подписания нового газового контракта с РФ

Польша назвала условия для подписания нового газового контракта с РФ

 Кабмин Украины рассказал о планах взорвать российский газопровод

Кабмин Украины рассказал о планах взорвать российский газопровод

 Порошенко снова «окончательно попрощался» с Россией

Порошенко снова «окончательно попрощался» с Россией

 Западные СМИ рассказали, где Украина будет хранить летальное оружие из США

Западные СМИ рассказали, где Украина будет хранить летальное оружие из США