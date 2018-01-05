Охрану авиабазы Хмеймим усилили после атаки боевиков — Минобороны

Охрана российской военной базы Хмеймим в Сирии была усилена после минометного обстрела боевиков. Сенатор Франц Клинцевич связал это нападение с и активизацией американских спецслужб по работе с боевиками и недоработкой сирийских военных.

4 января Минобороны России сообщило о том, что 31 декабря мобильная диверсионная группа боевиков с наступлением темноты обстреляла аэродром из минометов. При обстреле погибли двое российских военнослужащих.

Также СМИ сообщали, что в результате нападения были выведены из строя военно-транспортный самолет Ан-72, два многоцелевых истребителя Су-35С и четыре фронтовых бомбардировщика Су-24. Однако в российском военном ведомстве опровергли данную информацию.

Кроме того, сообщалось, что в результате атаки был уничтожен склад, на котором сдетонировали боеприпасы.