Эрдоган заявил об охлаждении отношений между Турцией и США

Глава Турции отметил охлаждение отношений с США. Он считает, что двусторонние юридические соглашения «теряют силу».

Президент страны Реджеп Тайип Эрдоган с сожалением отметил, что турецко-американские отношения находятся в плачевном состоянии. Он отметил, что ему грустно об этом говорить, однако это правда. Об этом пишет «Газета.Ru».

«США должны извинить нас, но законы наших двусторонних отношений и двусторонние соглашения между нами теряют свою силу», — заявил Эрдоган.

Поводом для подобного суждения стало решение американских присяжных в отношении замглавы турецкого банка Halkbank Мехмета Атиллу. Накануне его признали виновным за обход санкций против Ирана. По мнению Эрдогана, если Соединенные Штаты считают приговор справедливым, то «мир обречен».

Ранее Турция сняла ограничения на выдачу неиммиграционных виз в США. Соответствующее решение было анонсировано восстановлению работы американского посольства в Турции.