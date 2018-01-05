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Сбор подписей в поддержку выдвижения Путина начался в Томске и Омске

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Сбор подписей в поддержку выдвижения Путина начался в Томске и Омске

Сбор подписей в поддержку выдвижения Путина начался в Томске и Омске

 Башкирские волонтеры начали сбор подписей в поддержку выдвижения Путина

Башкирские волонтеры начали сбор подписей в поддержку выдвижения Путина
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12:11   5 Января 2018
Россия
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Сбор подписей в поддержку выдвижения Путина начался в Томске и Омске

Сбор подписей в поддержку выдвижения Путина начался в Томске и Омске

В Томске и Омске волонтеры приступили к сбору подписей в поддержку выдвижения президента России Владимира Путина на президентских выборах в 2018 году. Об этом сообщили Новости региональные координаторы движения «Волонтеры победы».

Как передает РИА Новости, мероприятия проходят в томских ТЦ «Изумрудный город» и магазине «Стройпарк». В Омске сбор подписей также идет в двух местах — в торговых центрах «Омский» и «Континент».

Центризбирком зарегистрировал группу избирателей (более 600 человек), созданную для поддержки самовыдвижения Путина 28 декабря. В тот же день комиссия дал ему разрешение на открытие избирательного счета.

Выборы главы государства пройдут 18 марта 2018 года. Предвыборная  кампания официально стартовала 18 декабря.

 

Автор: Вячеслав Каширин
#россия #путин #выборы #политика #омск #томск
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