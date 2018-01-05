Сбор подписей в поддержку выдвижения Путина начался в Томске и Омске

В Томске и Омске волонтеры приступили к сбору подписей в поддержку выдвижения президента России Владимира Путина на президентских выборах в 2018 году. Об этом сообщили Новости региональные координаторы движения «Волонтеры победы».

Как передает РИА Новости, мероприятия проходят в томских ТЦ «Изумрудный город» и магазине «Стройпарк». В Омске сбор подписей также идет в двух местах — в торговых центрах «Омский» и «Континент».

Центризбирком зарегистрировал группу избирателей (более 600 человек), созданную для поддержки самовыдвижения Путина 28 декабря. В тот же день комиссия дал ему разрешение на открытие избирательного счета.

Выборы главы государства пройдут 18 марта 2018 года. Предвыборная кампания официально стартовала 18 декабря.