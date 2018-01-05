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12:34   5 Января 2018
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Если раньше вопросы возникали только к техническому состоянию газовой трубы, то теперь остро встала проблема безопасности, отмечает политолог Эдуард Попов.

Замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Юрий Грымчак в эфире украинского телеканала рассказал о «государственных планах» Киева в 2014 и 2015 годах подорвать газопровод, идущий из России в Европу через Украину. Позже власти от этой идеи отказались.

«Крест на будущем транзита»: Эксперт оценил планы Киева подорвать газопровод из России в Европу

Попов в разговоре с ФБА «Экономика сегодня» усомнился, что данная идея в Киеве обсуждалась серьезно. Даже в 2014 году украинское руководство наверняка понимало, что подобная провокация обернется катастрофой: Россия и Европа тут же поменяют свое отношение к Украине. Даже за попадание этой информации в СМИ Киев может дорого заплатить. От Украины как от транзитной страны могут отказаться из-за серьезных опасений в вопросе безопасности.

Тем более, напоминает политолог, Германия, которая считается лидером Европы, не заинтересована в сохранении транзита через Украину. Прежде всего, в Берлине не считают Киев ответственным транзитером. Но самое главное - Германия сама стремится стать главным газораспределителем в Европе.

Автор: Юлия Халус
#россия #европа #украина #экономика #газ #транзит #новости #весь мир
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