Самое крупное судно в мире введут в эксплуатацию в 2018 году
Плавучий завод по производству сжиженного природного газа (СПГ) Prelude является самым большим в мире судном. Оно способно обеспечить топливом многомиллионный город.
Строительство уникального корабля почти завершено — его введут в эксплуатацию уже в этом году. Как отмечает специализированное издание Sudostroenie Info, корабль был заказан компанией Shell.
Масштабный плавучий завод спроектирован и построен в Южной Корее, после сдачи объекта он будет транспортирован в место базирования — в Австралию.
The #worldslargest-ever vessel @Shell’s #Prelude is all set to go in 2018. via @CNBC #FLNG #LNG #shipping https://t.co/M4wIJWbXSn pic.twitter.com/pzIwJvTB7I— Wärtsilä Corporation (@wartsilacorp) January 5, 2018
Судно поистине грандиозно: его длина достигнет 488 метров, а ширина – 74 метров. Мощность производства составит примерно 3,6 миллиона тонн СПГ и 1,3 миллиона тонн газового конденсата в год. Отмечается, что такой объем производства превышает ежегодные потребности Гонконга в обеспечении газом.
@AncientSubHunt Shell's Prelude. pic.twitter.com/nLFALs7YrX— Pama Mapa (@PamaMapa423) December 26, 2017