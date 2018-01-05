Самое крупное судно в мире введут в эксплуатацию в 2018 году

Плавучий завод по производству сжиженного природного газа (СПГ) Prelude является самым большим в мире судном. Оно способно обеспечить топливом многомиллионный город.

Строительство уникального корабля почти завершено — его введут в эксплуатацию уже в этом году. Как отмечает специализированное издание Sudostroenie Info, корабль был заказан компанией Shell.

Масштабный плавучий завод спроектирован и построен в Южной Корее, после сдачи объекта он будет транспортирован в место базирования — в Австралию.

Судно поистине грандиозно: его длина достигнет 488 метров, а ширина – 74 метров. Мощность производства составит примерно 3,6 миллиона тонн СПГ и 1,3 миллиона тонн газового конденсата в год. Отмечается, что такой объем производства превышает ежегодные потребности Гонконга в обеспечении газом.