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Сбор подписей в поддержку выдвижения Путина начался в Томске и Омске

Сбор подписей в поддержку выдвижения Путина начался в Томске и Омске

 Башкирские волонтеры начали сбор подписей в поддержку выдвижения Путина

Башкирские волонтеры начали сбор подписей в поддержку выдвижения Путина
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11:47   5 Января 2018
Россия
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Башкирские волонтеры начали сбор подписей в поддержку выдвижения Путина

Башкирские волонтеры начали сбор подписей в поддержку выдвижения Путина

«Волонтеры победы» в двух крупных городах Башкирии — Уфе и Октябрьском — начали сбор подписей в поддержку кандидата Владимира Путина в выборах на пост президента России. Об этом сообщил региональный координатор общества волонтеров Александр Юдин.

Как передает РИА Новости, любой житель республики может оставить подпись в поддержку Путина в Гостином дворе в Уфе и в ТЦ «Ауструм» в  Октябрьском.

Сбор подписей т волонтеры начали в 11 утра по местному времени. Мероприятие продлиться до 19 часов. Юдин отметил, что посетители торговых центров активно подписываются. В Уфе, по его словам, даже создалась внушительная очередь.

Автор: Вячеслав Каширин
#россия #путин #выборы #политика #башкирия
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