Башкирские волонтеры начали сбор подписей в поддержку выдвижения Путина

«Волонтеры победы» в двух крупных городах Башкирии — Уфе и Октябрьском — начали сбор подписей в поддержку кандидата Владимира Путина в выборах на пост президента России. Об этом сообщил региональный координатор общества волонтеров Александр Юдин.

Как передает РИА Новости, любой житель республики может оставить подпись в поддержку Путина в Гостином дворе в Уфе и в ТЦ «Ауструм» в Октябрьском.

Сбор подписей т волонтеры начали в 11 утра по местному времени. Мероприятие продлиться до 19 часов. Юдин отметил, что посетители торговых центров активно подписываются. В Уфе, по его словам, даже создалась внушительная очередь.