Модель из Украины впала в кому после ДТП в США

В дорожном происшествии в американском городе Лос-Анджелес серьезно пострадала украинская модель Елизавета Кузьменко, а также ее подруга — фотограф Наталья Кордано. По словам их знакомого Кирилла Дубровина, девушек доставили в больницу с тяжелыми травмами.

Как сообщает «Инфореактор», со слов Дубровина, сейчас Кузьменко находится в критическом состоянии. Она получила повреждения внутренних органов и переломы костей лица. После случившегося модель впала в кому.

По данным лос-анджелеской полиции, в данном происшествии пострадали шесть человек. Виновником аварии считают пьяного водителя, протаранившего такси.