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Сбор подписей в поддержку выдвижения Путина начался в Томске и Омске

Сбор подписей в поддержку выдвижения Путина начался в Томске и Омске

 Башкирские волонтеры начали сбор подписей в поддержку выдвижения Путина

Башкирские волонтеры начали сбор подписей в поддержку выдвижения Путина
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 Саакашвили приговорили к трем годам лишения свободы в Тбилиси

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11:42   5 Января 2018
Весь мир
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Модель из Украины впала в кому после ДТП в США

Модель из Украины впала в кому после ДТП в США

В дорожном происшествии в американском городе Лос-Анджелес серьезно пострадала украинская модель Елизавета Кузьменко, а также ее подруга — фотограф Наталья Кордано. По словам их знакомого Кирилла Дубровина, девушек доставили в больницу с тяжелыми травмами.

Как сообщает «Инфореактор», со слов Дубровина, сейчас Кузьменко находится в критическом состоянии. Она получила повреждения внутренних органов и переломы костей лица. После случившегося модель впала в кому.

По данным лос-анджелеской полиции, в данном происшествии пострадали шесть человек. Виновником аварии считают пьяного водителя, протаранившего такси.

Автор: Вячеслав Каширин
#дтп #чп #весь мир #модель #кузьменко
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