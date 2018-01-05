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11:21   5 Января 2018
Россия
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Водитель-полицейский насмерть сбил перебегавшего МКАД молодого человека

Водитель-полицейский насмерть сбил перебегавшего МКАД молодого человека

Полицейский насмерть сбил мужчину на МКАД. Молодой человек перебегал проезжую часть.

Трагедия произошла на 41-м километре Московской кольцевой автомобильной дороги. Сотрудник межмуниципального отдела МВД «Троицкий» из Новой Москвы в свободное от службы время ехал за рулем автомобиля Mazda и сбил перебегавшего проезжую часть 20-летнего юношу, — говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД по региону.

Пострадавший мужчина погиб на месте от полученных травм. Отмечается, что водитель в момент аварии был трезв. 

В настоящее время проводится проверка по факту инцидента. Устанавливаются обстоятельства ДТП. По результатам проверки будет вынесено решение в соответствии с законодательством РФ.

Автор: Александра Гегельская
#москва #дтп #мкад #полицейский
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