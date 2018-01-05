«Война круче, чем «Евро-2012»: Киевлянин рассказал о страхе украинцев перед завершением войны в Донбассе

Вначале война пугает тебя, потом ты с ней смиряешься, а позже без нее уже не можешь, делится основатель проукраинского волонтерского движения «Вернись живым» Виталий Дейнега.

Украинский волонтер, обеспечивающий ВСУ необходимым для продолжения войны, пообщался с украинцами на сайте издания «Главред» и ответил на их вопросы. Многие поспешили узнать у Дейнеги, кто заинтересован в продолжении войны в Донбассе и каковы перспективы возвращения мира на Украину.

Волонтер признался, что сам, как и многие другие, боится «как страшного сна» завершения войны на юго-востоке страны. Военные, политики и волонтеры, которые поначалу стремились вернуть мир на Украину, теперь опасаются «оказаться на улице» после завершения боев.

«На экзотических проектах всегда очень легко и удобно красть деньги. Мы это видели на «Евро-2012». А война, с точки зрения возможности красть, это даже круче, чем «Евро», — объясняет Дейнега.

Хочется верить, что власти страны заинтересованы в победе, говорит волонтер. Но ожидать окончания войны в 2018 году точно не стоит.