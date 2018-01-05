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Ближнее зарубежье
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Саакашвили приговорили к трем годам лишения свободы в Тбилиси

Саакашвили приговорили к трем годам лишения свободы в Тбилиси

Городской суд Тбилиси заочно приговорил бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили (возглавлял страну с 2004 по 2013 годы) к трем годам лишения свободы по делу об убийстве в 2006 году сотрудника «Объединенного банка Грузии» Сандро Гиргвлиани.

Ранее грузинского, а теперь украинского политика признали виновным по статье о злоупотреблении служебными полномочиями. По версии следователей, осенью 2008 года Саакашвили злоупотребил служебными полномочиями, пообещав  руководителю Департамента конституционной безопасности МВД Грузии помиловать лиц, признанных виновными в убийстве Гиргвлиани, в обход комиссии по помилованию. Установлено, что Саакашвили своим указам помиловал Михаила Бибилуридзе, Геронтия Алания, Автандила Апциаури и Александра Гачава (офицеры МВД Грузии), чем создал правовую основу для их условно-досрочного освобождения.

3 декабря апелляционный суд Киева перенес рассмотрение дела о помещении Саакашвили под домашний арест на 11 января. 

Автор: Вясеслав Каширин
#саакашвили #политика #тбилиси #ближнее зарубежье
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