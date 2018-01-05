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Россия
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Эксперты назвали 10 самых дешевых автомобилей в России

Эксперты назвали 10 самых дешевых автомобилей в России

В этом году рейтинг возглавило авто отечественного производства - Lada Granta, рассказали специалисты «Российской газеты».

На российском авторынке за стандартную версия Lada Granta с 87-сильным двигателем и пятискоростной механикой просят 399,9 тысяч рублей. Чуть дороже, за 414,9 тысяч рублей, предлагают купить Lada Priora. С прошлого года она подорожала на 15 тысяч.

Замыкает тройку лидеров лифтбек Granta стоимостью от 424,9 тысяч рублей. Эта модель также возросла в цене с прошлого года (на 10 тысяч).

В пятерку самых дешевых автомобилей попали также представители китайского автопрома Ravon R2 стоимостью от 439 тысяч и седан Datsun on-DO, за который просят 444 тысячи рублей.

Следом идут автомобили Ravon Nexia (от 449 тысяч), хэтчбек Lada Kalina (от 450,6 тысяч), Brilliance H230 (от 459,9 тысяч), Lada Kalina универсал (от 465,2 тысяч), Renault Logan (от 479 тысяч). 

Автор: Юлия Халус
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