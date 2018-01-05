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10:23   5 Января 2018
Россия
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Свыше 20 рейсов задержали в столичных аэропортах из-за снегопада

Свыше 20 рейсов задержали в столичных аэропортах из-за снегопада

Внуково, Домодедово и Шереметьево работают в штатном режиме, но решение о посадке принимают командиры самолетов, из-за чего возможны задержки, сообщает «Интерфакс».

Работники аэропортов регулярно чистят от снега взлетно-посадочные полосы, а также обрабатывают специальными жидкостями против обледенения самолеты. Тем не менее, по данным «Яндекс.Расписание», утром в пятницу в Москве задержано 25 рейсов, а еще девять отменены.

Из Домодедово вылетят с запозданием пять самолетов, а еще девять в пятницу не полетят. В Шереметьево задержали 12 рейсов, а во Внуково - восемь.

Автор: Юлия Халус
#москва #россия #аэропорты #новости #общество
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