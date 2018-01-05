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10:10   5 Января 2018
Россия
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Су-30СМ станет базовым самолетом моравиации ВМФ РФ

Су-30СМ станет базовым самолетом моравиации ВМФ РФ

В прошлом году силы оперативно-тактической авиации берегового базирования морской авиации Военно-морского флота (ВМФ) России уже получили шесть самолетов Су-30СМ, заметил начальник моравиации ВМФ генерал-майор Игорь Кожин.

В текущем году перевооружение сил оперативно-тактической авиации берегового базирования продолжится. Су-30СМ станет основным самолетом моравиации, рассказал Коржин.

Кроме того, продолжится модернизация летательных аппаратов моравиации со значительными сроками службы. В частности, самолетов Ил-38 в Ил-38Н «Новелла» и Ка-27 в Ка-27М.

Автор: Юлия Халус
#россия #новости #общество #вмф рф #су-30см #моравиация
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