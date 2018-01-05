Трамп назвал лжецом автора книги о Белом доме
Книга журналиста Майкла Вулфа «Огонь и ярость: в Белом доме Трампа» полна лжи и искажений, написал в Twitter американский лидер Дональд Трамп.
Произведение повествует о начале президентства Трампа и о его взаимоотношениях с представителями администрации. Автор использовал более 200 интервью, которые ему дали люди, сотрудничавшие с американским президентом в тот или иной период. В частности, о работе с Трампом рассказал его экс-советник Стивен Бэннон.
«Огонь и ярость» поступит в продажу 9 января, но несколько отрывков уже появились в СМИ. Автор, например, рассказывает о планах дочери Трампа Иванки занять президентское кресло.
Сам президент опровергает все обнародованные уже отрывки. Он заверяет, что книга Вулфа пропитана ложью, искажениями и источниками, которых не существует.
I authorized Zero access to White House (actually turned him down many times) for author of phony book! I never spoke to him for book. Full of lies, misrepresentations and sources that don’t exist. Look at this guy’s past and watch what happens to him and Sloppy Steve!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 5, 2018
Кроме того, подчеркивает Трамп, он никогда не разговаривал с журналистом для книги и не раз отказывал тому в доступе к Белому дому. Теперь же этот доступ и вовсе аннулирован.