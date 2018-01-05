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 Трамп назвал лжецом автора книги о Белом доме

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 Трамп назвал лжецом автора книги о Белом доме

Трамп назвал лжецом автора книги о Белом доме
9:29   5 Января 2018
Весь мир
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Трамп назвал лжецом автора книги о Белом доме

Трамп назвал лжецом автора книги о Белом доме

Книга журналиста Майкла Вулфа «Огонь и ярость: в Белом доме Трампа» полна лжи и искажений, написал в Twitter американский лидер Дональд Трамп.

Произведение повествует о начале президентства Трампа и о его взаимоотношениях с представителями администрации. Автор использовал более 200 интервью, которые ему дали люди, сотрудничавшие с американским президентом в тот или иной период. В частности, о работе с Трампом рассказал его экс-советник Стивен Бэннон.

«Огонь и ярость» поступит в продажу 9 января, но несколько отрывков уже появились в СМИ. Автор, например, рассказывает о планах дочери Трампа Иванки занять президентское кресло.

Сам президент опровергает все обнародованные уже отрывки. Он заверяет, что книга Вулфа пропитана ложью, искажениями и источниками, которых не существует.

 

Кроме того, подчеркивает Трамп, он никогда не разговаривал с журналистом для книги и не раз отказывал тому в доступе к Белому дому. Теперь же этот доступ и вовсе аннулирован.

Автор: Юлия Халус
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