СМИ сообщили о расследовании ФБР в отношении «Фонда семьи Клинтон»

ФБР начало расследование деятельности благотворительного фонда экс-кандидата в президенты США Хиллари Клинтон. Об этом сообщает издание Hill со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

ФБР проверяет, не замешан ни фонд в нелегальной деятельности в период, когда Клинтон возглавляла Госдепартамент. Политик и представители фонда не прокомментировали данную информацию.

Скандал с почтой Хиллари Клинтон, которая занимала пост госсекретаря США с 2009 по 2013 год, разгорелся во время предвыборной кампании в 2016 году. Бывшего кандидата критиковали за использование частного почтового сервера, который позволял ей полностью контролировать переписку и делал служебную почту уязвимой для хакерских атак.