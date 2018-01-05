В Хабаровске начался сбор подписей в поддержку выдвижения Путина на выборах

Волонтеры начали сбор подписей в поддержку выдвижения действующего президента Владимира Путина на грядущих выборах. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на координатора движения «Волонтеры победы» в Хабаровском крае Анастасия Брага.

Первым из регионов, где начали работать волонтеры, стал Хабаровский край. По словам активиста, сбор подписей начался в двух пунктах Хабаровска: в торговых центрах «НК Сити» и «Южный парк».

В числе городов и регионов, где в пятницу стартует сбор подписей - Москва, Севастополь, Чечня, Крым, Башкирия, Северная Осетия, Московская, Ленинградская, Ульяновская, Свердловская, Калужская, Томская, Калининградская и Омская области.

Владимир Путин идет на выборы президента как самовыдвиженец. Центризбирком 28 декабря зарегистрировал группу избирателей, созданную для поддержки кандидата.