Выборы Президента 2018
Мы в соц.сетях:
В Хабаровске начался сбор подписей в поддержку выдвижения Путина на выборах

В Хабаровске начался сбор подписей в поддержку выдвижения Путина на выборах

 В Приморье две девушки попали под поезд

В Приморье две девушки попали под поезд
Пушков прокомментировал заявление Киева про «билет в один конец»

Пушков прокомментировал заявление Киева про «билет в один конец»

 Задержанная в Латвии журналистка ВГТРК вернулась в Россию

Задержанная в Латвии журналистка ВГТРК вернулась в Россию
СМИ сообщили о расследовании ФБР в отношении «Фонда семьи Клинтон»

СМИ сообщили о расследовании ФБР в отношении «Фонда семьи Клинтон»

 Экологи нашли 88 погибших дельфинов в бухте Рио-де-Жанейро

Экологи нашли 88 погибших дельфинов в бухте Рио-де-Жанейро
В Хабаровске начался сбор подписей в поддержку выдвижения Путина на выборах

В Хабаровске начался сбор подписей в поддержку выдвижения Путина на выборах

 В Приморье две девушки попали под поезд

В Приморье две девушки попали под поезд
Пушков прокомментировал заявление Киева про «билет в один конец»

Пушков прокомментировал заявление Киева про «билет в один конец»

 Задержанная в Латвии журналистка ВГТРК вернулась в Россию

Задержанная в Латвии журналистка ВГТРК вернулась в Россию
СМИ сообщили о расследовании ФБР в отношении «Фонда семьи Клинтон»

СМИ сообщили о расследовании ФБР в отношении «Фонда семьи Клинтон»

 Экологи нашли 88 погибших дельфинов в бухте Рио-де-Жанейро

Экологи нашли 88 погибших дельфинов в бухте Рио-де-Жанейро
7:28   5 Января 2018
Выборы президента 2018
42

В Хабаровске начался сбор подписей в поддержку выдвижения Путина на выборах

В Хабаровске начался сбор подписей в поддержку выдвижения Путина на выборах

Волонтеры начали сбор подписей в поддержку выдвижения действующего президента Владимира Путина на грядущих выборах. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на координатора движения «Волонтеры победы» в Хабаровском крае Анастасия Брага.

Первым из регионов, где начали работать волонтеры, стал Хабаровский край. По словам активиста, сбор подписей начался в двух пунктах Хабаровска: в торговых центрах «НК Сити» и «Южный парк».

В числе городов и регионов, где в пятницу стартует сбор подписей - Москва, Севастополь, Чечня, Крым, Башкирия, Северная Осетия, Московская, Ленинградская, Ульяновская, Свердловская, Калужская, Томская, Калининградская и Омская области.

Владимир Путин идет на выборы президента как самовыдвиженец. Центризбирком 28 декабря зарегистрировал группу избирателей, созданную для поддержки кандидата.

Автор: Олег Королев
#путин #выборы #выборы2018
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Выбор редакции
Польша назвала условия для подписания нового газового контракта с РФ Весь мир
Польша назвала условия для подписания нового газового контракта с РФ
Действие контракта на поставку газа в Польшу из Российской Федерации заканчивается в 2022 году.
13:36   4 Января 2018
11570
«Уход ракеты за горизонт»: Крымский депутат оценил испытания нового ОТРК на Украине Ближнее зарубежье

«Уход ракеты за горизонт»: Крымский депутат оценил испытания нового ОТРК на Украине

15:30   3 Января 2018
13795
«Нетленное советское». Советские фильмы в Новый Год вернулись на украинские телеканалы Ближнее зарубежье

«Нетленное советское». Советские фильмы в Новый Год вернулись на украинские телеканалы

14:42   3 Января 2018
5198
Экс-посол США Макфол призвал к перевороту в России, потом подумал и извинился Весь мир

Экс-посол США Макфол призвал к перевороту в России, потом подумал и извинился

12:33   3 Января 2018
55549
Новости smi2.ru
Польша назвала условия для подписания нового газового контракта с РФ

Польша назвала условия для подписания нового газового контракта с РФ

 Кабмин Украины рассказал о планах взорвать российский газопровод

Кабмин Украины рассказал о планах взорвать российский газопровод

 В США пассажирский самолет исчез с радаров после вылета

В США пассажирский самолет исчез с радаров после вылета

 Порошенко снова «окончательно попрощался» с Россией

Порошенко снова «окончательно попрощался» с Россией