В Приморье две девушки попали под поезд

В Приморском крае поезд наехал на идущих по путям подростков. Об этом сообщает региональное управление на транспорте СКР.

По данным следователей, инцидент произошел в минувший четверг около 22.00. В районе станции Сахзавод Уссурийского городского округа управляющий тепловозом машинист не смог предотвратить наезд на двух 15-летних девушек.

В результате наезда одна из девушек получила смертельные травмы. Ее спутница доставлена в больницу с телесными повреждениями. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье «нарушение правил безопасности эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть».