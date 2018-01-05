Экологи нашли 88 погибших дельфинов в бухте Рио-де-Жанейро

В Бразилии экологи выясняют причину массовой гибели дельфинов в бухте около Рио-де-Жанейро. Об этом сообщает ABC.

Согласно данным СМИ, тела 88 погибших животных извлекли из бухты за последние 18 дней. По словам биолога Леонардо Флача, причиной гибели дельфинов могли стать вирусы или бактерии.

Специалист отметил, что ранее бразильские экологи не сталкивались с подобными трагедиями. Флач отметил, что число погибших животных может возрасти, поскольку каждый день они находят от четырех до пяти погибших особей дельфинов.