КНДР согласилась на переговоры с Южной Кореей на следующей неделе

Власти КНДР согласились провести переговоры с представителями Южной Кореи. Об этом сообщает агентство «Ренхап».

Как отмечается, переговоры между Сеулом и Пхеньяном должны пройти на высоком уровне. Встреча пройдет во вторник. Представитель южнокорейского министерства объединения сообщил, что стороны договорились обсудить проблемы на рабочем уровне посредством обмена документами.

Ранее глава Северной Кореи Ким Чен Ын распорядился возобновить диалог с Южной Кореей и заявил о возможном участии страны в Олимпийских играх. Южнокорейский президент Мун Чжэ Ин поприветствовал стремление главы КНДР направить на Олимпиаду в Пхенчхане делегацию. В минувшую среду стороны провели телефонный разговор в демилитаризованной зоне в Пханмунджоме.