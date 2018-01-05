Выборы Президента 2018
Мы в соц.сетях:
Депутат Милонов призвал Минпромторг убрать алкоголь с прилавков

Депутат Милонов призвал Минпромторг убрать алкоголь с прилавков

 В дорожной аварии на юге Москвы погиб один человек

В дорожной аварии на юге Москвы погиб один человек
Пушков прокомментировал заявление Киева про «билет в один конец»

Пушков прокомментировал заявление Киева про «билет в один конец»

 Задержанная в Латвии журналистка ВГТРК вернулась в Россию

Задержанная в Латвии журналистка ВГТРК вернулась в Россию
Экологи нашли 88 погибших дельфинов в бухте Рио-де-Жанейро

Экологи нашли 88 погибших дельфинов в бухте Рио-де-Жанейро

 КНДР согласилась на переговоры с Южной Кореей на следующей неделе

КНДР согласилась на переговоры с Южной Кореей на следующей неделе
Депутат Милонов призвал Минпромторг убрать алкоголь с прилавков

Депутат Милонов призвал Минпромторг убрать алкоголь с прилавков

 В дорожной аварии на юге Москвы погиб один человек

В дорожной аварии на юге Москвы погиб один человек
Пушков прокомментировал заявление Киева про «билет в один конец»

Пушков прокомментировал заявление Киева про «билет в один конец»

 Задержанная в Латвии журналистка ВГТРК вернулась в Россию

Задержанная в Латвии журналистка ВГТРК вернулась в Россию
Экологи нашли 88 погибших дельфинов в бухте Рио-де-Жанейро

Экологи нашли 88 погибших дельфинов в бухте Рио-де-Жанейро

 КНДР согласилась на переговоры с Южной Кореей на следующей неделе

КНДР согласилась на переговоры с Южной Кореей на следующей неделе
5:41   5 Января 2018
Весь мир
69

В Таиланде двое российских туристов пострадали при падении с балкона

В Таиланде двое российских туристов пострадали при падении с балкона

Россиянин и его дочь тяжело пострадали при падении с балкона в Паттайе. Об этом сообщает Asia One.

По данным издания, инцидент произошел в одном из кондоминиумов. Как отмечается, 42-летний Максим Кретов сломал ногу, а его 16-летняя дочь Валерия получила травму головы. Мужчину и его дочь доставили в одну из больниц города. В местной полиции считают, что россияне сидели на краю и случайно упали вниз.

В начале декабря на острове Чанг в Таиланде слон после экскурсии напал на немецкого туриста и затоптал его насмерть. Еще двум российским туристам пришлось на ходу спрыгнуть с другого слона, в результате чего один из россиян получил травмы.

Автор: Олег Королев
#таиланд #российские туристы #патайя
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Выбор редакции
Польша назвала условия для подписания нового газового контракта с РФ Весь мир
Польша назвала условия для подписания нового газового контракта с РФ
Действие контракта на поставку газа в Польшу из Российской Федерации заканчивается в 2022 году.
13:36   4 Января 2018
11308
«Уход ракеты за горизонт»: Крымский депутат оценил испытания нового ОТРК на Украине Ближнее зарубежье

«Уход ракеты за горизонт»: Крымский депутат оценил испытания нового ОТРК на Украине

15:30   3 Января 2018
13779
«Нетленное советское». Советские фильмы в Новый Год вернулись на украинские телеканалы Ближнее зарубежье

«Нетленное советское». Советские фильмы в Новый Год вернулись на украинские телеканалы

14:42   3 Января 2018
5190
Экс-посол США Макфол призвал к перевороту в России, потом подумал и извинился Весь мир

Экс-посол США Макфол призвал к перевороту в России, потом подумал и извинился

12:33   3 Января 2018
55318
Новости smi2.ru
Польша назвала условия для подписания нового газового контракта с РФ

Польша назвала условия для подписания нового газового контракта с РФ

 Кабмин Украины рассказал о планах взорвать российский газопровод

Кабмин Украины рассказал о планах взорвать российский газопровод

 СМИ узнали о падении северокорейской ракеты на крупный город

СМИ узнали о падении северокорейской ракеты на крупный город

 В США пассажирский самолет исчез с радаров после вылета

В США пассажирский самолет исчез с радаров после вылета