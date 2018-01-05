В Таиланде двое российских туристов пострадали при падении с балкона

Россиянин и его дочь тяжело пострадали при падении с балкона в Паттайе. Об этом сообщает Asia One.

По данным издания, инцидент произошел в одном из кондоминиумов. Как отмечается, 42-летний Максим Кретов сломал ногу, а его 16-летняя дочь Валерия получила травму головы. Мужчину и его дочь доставили в одну из больниц города. В местной полиции считают, что россияне сидели на краю и случайно упали вниз.

В начале декабря на острове Чанг в Таиланде слон после экскурсии напал на немецкого туриста и затоптал его насмерть. Еще двум российским туристам пришлось на ходу спрыгнуть с другого слона, в результате чего один из россиян получил травмы.