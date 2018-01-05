Apple сообщила об уязвимости всех iPhone

Корпорация Apple признала наличие критической уязвимости процессоров в ряде ее устройств. Об этом говорится в заявлении на сайте компании.

Ранее сообщалось, что эксперты выявили в процессорах Intel, AMD и ARM уязвимость, которая позволяла обычным пользовательским программам «увидеть» защищенную часть памяти ядра. Корпорация Microsoft уже выпустила соответствующее обновление для Windows.

В сообщении Apple отмечается, что все устройства с операционными системами Mac OS и iOS затронуты уязвимостью. При этом подчеркивается, что на данный момент неизвестно способах воспользоваться ей.

Корпорация не рекомендует использовать программы из ненадежных источников. Также Apple пообещала выпустить соответствующие обновления операционных систем, исправляющие дефект.