Депутат Милонов призвал Минпромторг убрать алкоголь с прилавков

Депутат Госдумы от «Единой России» Виталий Милонов призвал министра промышленности и торговли Дениса Мантурова ввести предписания, требующие убрать с прилавков алкогольную продукцию. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на текст письма политика.

Милонов отмечает, что он предлагает ввести дополнительные правила для торговли всей алкогольной продукций. По его мнению, необходимо принимать меры, аналогичные ограничениям при реализации табачной продукции. В частности, полки с алкоголем не должны находиться на видных местах, а также должны будут перенесены в специальные огороженные пространства.

Депутат также отметил, что предложенные меры не приведут к дополнительным расходам со стороны бюджетов регионов, а также федерального бюджета. Милонов также выразил готовность начать разработку соответствующих поправок к федеральному закону.