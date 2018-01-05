Пушков прокомментировал заявление Киева про «билет в один конец»

Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал заявление МИД Украины, предостерегшего украинцев от поездок в Россию. Об этом сообщается на на его странице в Twitter.

Пушков отметил, что гонимые нужной украинцы продолжать приезжать в Россию. Он подчеркнул, что «билет в один конец» это тот тупик, в который упорно заводит Украину нынешняя власть.

Согласно оценкам украинского МИД, в России находятся около трех миллионов украинцев. В Киеве неоднократно призывали ужесточить правила пересечения границы, в том числе ввести визовый режим.

С 1 января на украинско-российской границе частично заработал биометрический контроль. Также желающие попасть на Украину должны будут подать уведомление.