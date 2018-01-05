В Организации американских государств призвали к санкциям против Венесуэлы

Генсек Организации американских государств (ОАГ) Луис Альмагро заявил о необходимости ужесточения санкций против правительства Венесуэлы. Об этом сообщает агентство EFE.

По его словам, единственным дипломатическим путем стались санкции. Альмагро отметил, что ограничительные меры должны становиться с каждым разом все более жесткими для того, чтобы власти Венесуэлы организовали «прозрачный избирательный процесс». Генсек ОАГ также заявил о необходимости вести переговоры с властями страны ради демократизации Венесуэлы.

В ноябре минувшего года стало известно, что США расширили санкции в отношении Венесуэлы. Американский лидер Дональд Трамп заявид, что Вашингтон не намерен ослаблять санкции.