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 В Организации американских государств призвали к санкциям против Венесуэлы

В Организации американских государств призвали к санкциям против Венесуэлы
4:19   5 Января 2018
Весь мир
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В Организации американских государств призвали к санкциям против Венесуэлы

В Организации американских государств призвали к санкциям против Венесуэлы

Генсек Организации американских государств (ОАГ) Луис Альмагро заявил о необходимости ужесточения санкций против правительства Венесуэлы. Об этом сообщает агентство EFE.

По его словам, единственным дипломатическим путем стались санкции. Альмагро отметил, что ограничительные меры должны становиться с каждым разом все более жесткими для того, чтобы власти Венесуэлы организовали «прозрачный избирательный процесс». Генсек ОАГ также заявил о необходимости вести переговоры с властями страны ради демократизации Венесуэлы.

В ноябре минувшего года стало известно, что США расширили санкции в отношении Венесуэлы. Американский лидер Дональд Трамп заявид, что Вашингтон не намерен ослаблять санкции.

Автор: Олег Королев
#санкции #венесуэла #оаг
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