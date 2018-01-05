Задержанная в Латвии журналистка ВГТРК вернулась в Россию

Задержанная в Латвии журналист ВГТРК Ольга Курлаева возвратилась в Россию. Об этом сообщил РИА «Новости» ее муж.

Анатолий рассказал, что журналистка находится у российских пограничников, ее угощают чаем и печеньем. Супруг журналистки заверил, что с Ольгой «все хорошо».

Ранее Курлаеву доставили на автобусе на латвийско-российскую границу, где ее передали российским пограничникам. Муж сообщил, что латвийские пограничники обращались с ней хорошо. При это он подчеркнул, что власти Латвии приняли решение выдворить «максимально унизительно»: несмотря на то, что журналистка была готова оплатить самолет, ее отвезли в пограничный пункт «Терехово».