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 Задержанная в Латвии журналистка ВГТРК вернулась в Россию

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3:56   5 Января 2018
Ближнее зарубежье
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Задержанная в Латвии журналистка ВГТРК вернулась в Россию

Задержанная в Латвии журналистка ВГТРК вернулась в Россию

Задержанная в Латвии журналист ВГТРК Ольга Курлаева возвратилась в Россию. Об этом сообщил РИА «Новости» ее муж.

Анатолий рассказал, что журналистка находится у российских пограничников, ее угощают чаем и печеньем. Супруг журналистки заверил, что с Ольгой «все хорошо».

Ранее Курлаеву доставили на автобусе на латвийско-российскую границу, где ее передали российским пограничникам. Муж сообщил, что латвийские пограничники обращались с ней хорошо. При это он подчеркнул, что власти Латвии приняли решение выдворить «максимально унизительно»: несмотря на то, что журналистка была готова оплатить самолет, ее отвезли в пограничный пункт «Терехово».

Автор: Олег Королев
#латвия #журналистка #ольга курлаева
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