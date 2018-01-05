Клинцевич прокомментировал заявление Киева о рисках поездок в Россию

Сенатор Франц Клинцевич прокомментировал предупреждение МИД Украины о визитах в Россию. Об этом сообщает РИА «Новости».

Первый зампред комитета Совета Федерации по обороне и безопасности отметил, что украинский МИД, назвав поездку в Россию «билетом в один конец», прибег чуть ли не последнему средству для ограничения числа этих поездок. По словам Клинцевича, неизвестно, на что еще готов пойти Киев, если даже такие предупреждения не работают.

Парламентарий отметил, что отправляющегося в Россию за куском хлеба украинца предателем является тиражированием «самых неприглядных страниц» из истории СССР. При этом он подчеркнул, что Киев на весь мир хвастается неприятием советского прошлого.