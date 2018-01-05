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В Киеве опровергли заявление польской стороны о тысячах беженцев с Украины
3:22   5 Января 2018
Весь мир
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В Киеве опровергли заявление польской стороны о тысячах беженцев с Украины

В Киеве опровергли заявление польской стороны о тысячах беженцев с Украины

Польша предоставила статус беженца всего восьмидесяти украинцам. Об этом сообщила вице-спикер Верховной рады Украины Ирина Геращенко.

Ранее польский премьер Матеуш Моравецкий заявил, что Варшава приняла полтора миллиона украинцев. При это он отметил, что с востока Украины бежали несколько десятков тысяч.

Геращенко на своей странице в Facebook отметила, что речь идет о цифре около 80. По ее словам, другой вопрос - трудовые мигранты, которые во время экономического кризиса работают в соседних странах. Вице-спикер подчеркнула, что властям Польши следует поблагодарить украинцев за трудолюбие, а не говорить о беженцах.

В начале декабря Моравецкий заявил, что Польша помогает разгрузить напряжение на восточном фланге Евросоюза, принимая украинцев. Глава МИД Украины Павел Климкин в ответ заявил, что в Польше работают около около миллиона украинцев, поэтому можно поспорить о том, «кто кого спасает».

Автор: Олег Королев
#украина #польша #беженцы
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