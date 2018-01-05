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2:57   5 Января 2018
Россия
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В дорожной аварии на юге Москвы погиб один человек

В дорожной аварии на юге Москвы погиб один человек

На 27-м километре МКАД столкнулись два автомобиля. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на столичный главк МВД.

Как отмечается, на южном участке Московской кольцевой автомобильной дороге столкнулись Audi и ВАЗ-2107. В результате ДТП погиб один человек, еще трое получили травмы.

Источник агентства сообщил, что проезд в районе месте происшествия ограничен по двум полосам. На месте инцидента работают сотрудники полиции.

Как сообщает «Лайф» со ссылкой на очевидца, из-за инцидента часть проезжей части оказалась блокирована поврежденными машинами. На месте сформировался крупный затор.

Автор: Олег Королев
#москва #дтп #мкад
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