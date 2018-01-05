Заседание СБ ООН по Ирану пройдет в пятницу

Заседание СБ ООН по ситуации в Иране состоится в пятницу. Об этом говорится в официальной программе Совбеза.

В распространенном пресс-службой всемирной организации говорится, что заседание назначено на 15.00 (23.00 мск). Отмечается, что встречу официально запросили представители США. В программе также указано, что Совбез соберется для обсуждения ситуации на Ближнем Востоке.

Во вторник постпред США при ООН Никки Хейли заявила, что США в ближайшие дни созовет сессии СБ в Нью-Йорке и СПЧ ООН в Женеве. Темой встреч станут протесты в Иране.

Ранее постоянный представитель Ирана при ООН Голям Али Хошроу направил официальную жалобу в ООН, в которой обвинил США во вмешательстве во внутренние дела республики. Иран ждет, что все страны осудят такую политику.