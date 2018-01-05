Выборы Президента 2018
Мы в соц.сетях:
В дорожной аварии на юге Москвы погиб один человек

В дорожной аварии на юге Москвы погиб один человек

 Раскрыты обстоятельства смерти балалаечника Дмитрия Калинина

Раскрыты обстоятельства смерти балалаечника Дмитрия Калинина
Порошенко снова «окончательно попрощался» с Россией

Порошенко снова «окончательно попрощался» с Россией

 Клишас прокомментировал выдворение российской журналистки из Латвии

Клишас прокомментировал выдворение российской журналистки из Латвии
Клинцевич прокомментировал заявление Киева о рисках поездок в Россию

Клинцевич прокомментировал заявление Киева о рисках поездок в Россию

 В Киеве опровергли заявление польской стороны о тысячах беженцев с Украины

В Киеве опровергли заявление польской стороны о тысячах беженцев с Украины
В дорожной аварии на юге Москвы погиб один человек

В дорожной аварии на юге Москвы погиб один человек

 Раскрыты обстоятельства смерти балалаечника Дмитрия Калинина

Раскрыты обстоятельства смерти балалаечника Дмитрия Калинина
Порошенко снова «окончательно попрощался» с Россией

Порошенко снова «окончательно попрощался» с Россией

 Клишас прокомментировал выдворение российской журналистки из Латвии

Клишас прокомментировал выдворение российской журналистки из Латвии
Клинцевич прокомментировал заявление Киева о рисках поездок в Россию

Клинцевич прокомментировал заявление Киева о рисках поездок в Россию

 В Киеве опровергли заявление польской стороны о тысячах беженцев с Украины

В Киеве опровергли заявление польской стороны о тысячах беженцев с Украины
2:42   5 Января 2018
Весь мир
53

Заседание СБ ООН по Ирану пройдет в пятницу

Заседание СБ ООН по Ирану пройдет в пятницу

Заседание СБ ООН по ситуации в Иране состоится в пятницу. Об этом говорится в официальной программе Совбеза.

В распространенном пресс-службой всемирной организации говорится, что заседание назначено на 15.00 (23.00 мск). Отмечается, что встречу официально запросили представители США. В программе также указано, что Совбез соберется для обсуждения ситуации на Ближнем Востоке.

Во вторник постпред США при ООН Никки Хейли заявила, что США в ближайшие дни созовет сессии СБ в Нью-Йорке и СПЧ ООН в Женеве. Темой встреч станут протесты в Иране.

Ранее постоянный представитель Ирана при ООН Голям Али Хошроу направил официальную жалобу в ООН, в которой обвинил США во вмешательстве во внутренние дела республики. Иран ждет, что все страны осудят такую политику.

Автор: Олег Королев
#сша #иран #сб оон
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Выбор редакции
Польша назвала условия для подписания нового газового контракта с РФ Весь мир
Польша назвала условия для подписания нового газового контракта с РФ
Действие контракта на поставку газа в Польшу из Российской Федерации заканчивается в 2022 году.
13:36   4 Января 2018
11021
«Уход ракеты за горизонт»: Крымский депутат оценил испытания нового ОТРК на Украине Ближнее зарубежье

«Уход ракеты за горизонт»: Крымский депутат оценил испытания нового ОТРК на Украине

15:30   3 Января 2018
13753
«Нетленное советское». Советские фильмы в Новый Год вернулись на украинские телеканалы Ближнее зарубежье

«Нетленное советское». Советские фильмы в Новый Год вернулись на украинские телеканалы

14:42   3 Января 2018
5175
Экс-посол США Макфол призвал к перевороту в России, потом подумал и извинился Весь мир

Экс-посол США Макфол призвал к перевороту в России, потом подумал и извинился

12:33   3 Января 2018
55066
Новости smi2.ru
Польша назвала условия для подписания нового газового контракта с РФ

Польша назвала условия для подписания нового газового контракта с РФ

 СМИ узнали о падении северокорейской ракеты на крупный город

СМИ узнали о падении северокорейской ракеты на крупный город

 Кабмин Украины рассказал о планах взорвать российский газопровод

Кабмин Украины рассказал о планах взорвать российский газопровод

 СМИ: Трамп поддержал создание ракеты, нарушающей условия РСМД

СМИ: Трамп поддержал создание ракеты, нарушающей условия РСМД