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2:22   5 Января 2018
Весь мир
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В НАТО утвердили официальный гимн

В НАТО утвердили официальный гимн

Североатлантический альянс утвердил свой официальный гимн. Об этом говорится на сайте организации.

Как сообщается, ранее у организации был свой гимн, однако он не был официальным. В частности, с 1989 года на связанных с альянсом мероприятиях исполнялась композиция, написанная капитаном Андре Рейхлингом, дирижером Люксембургского военного оркестра.

На сайте указывается, что гимн не имеет слов. Он написан для двадцати музыкальных инструментов: три кларнета, три саксофона, три тромбона, две трубы, два корнета, флейта, гобой, барабан, пикколо  рог, баритонный рог и туба.

В ноябре минувшего года Италия утвердила официальный гимн. Произведение «Братья Италии» получило юридический статус спустя 70 лет после начала его использования.

Автор: Олег Королев
#нато #гимн
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