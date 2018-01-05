В НАТО утвердили официальный гимн

Североатлантический альянс утвердил свой официальный гимн. Об этом говорится на сайте организации.

Как сообщается, ранее у организации был свой гимн, однако он не был официальным. В частности, с 1989 года на связанных с альянсом мероприятиях исполнялась композиция, написанная капитаном Андре Рейхлингом, дирижером Люксембургского военного оркестра.

На сайте указывается, что гимн не имеет слов. Он написан для двадцати музыкальных инструментов: три кларнета, три саксофона, три тромбона, две трубы, два корнета, флейта, гобой, барабан, пикколо рог, баритонный рог и туба.

В ноябре минувшего года Италия утвердила официальный гимн. Произведение «Братья Италии» получило юридический статус спустя 70 лет после начала его использования.