Выборы Президента 2018
Мы в соц.сетях:
Раскрыты обстоятельства смерти балалаечника Дмитрия Калинина

Раскрыты обстоятельства смерти балалаечника Дмитрия Калинина

 Музыкант Дмитрий Калинин скончался в столице

Музыкант Дмитрий Калинин скончался в столице
Порошенко снова «окончательно попрощался» с Россией

Порошенко снова «окончательно попрощался» с Россией

 Клишас прокомментировал выдворение российской журналистки из Латвии

Клишас прокомментировал выдворение российской журналистки из Латвии
США внесли в санкционный список по Ирану еще пять компаний

США внесли в санкционный список по Ирану еще пять компаний

 Советский художник Владимир Янкилевский скончался в Париже

Советский художник Владимир Янкилевский скончался в Париже
Раскрыты обстоятельства смерти балалаечника Дмитрия Калинина

Раскрыты обстоятельства смерти балалаечника Дмитрия Калинина

 Музыкант Дмитрий Калинин скончался в столице

Музыкант Дмитрий Калинин скончался в столице
Порошенко снова «окончательно попрощался» с Россией

Порошенко снова «окончательно попрощался» с Россией

 Клишас прокомментировал выдворение российской журналистки из Латвии

Клишас прокомментировал выдворение российской журналистки из Латвии
США внесли в санкционный список по Ирану еще пять компаний

США внесли в санкционный список по Ирану еще пять компаний

 Советский художник Владимир Янкилевский скончался в Париже

Советский художник Владимир Янкилевский скончался в Париже
2:03   5 Января 2018
Россия
65

Раскрыты обстоятельства смерти балалаечника Дмитрия Калинина

Раскрыты обстоятельства смерти балалаечника Дмитрия Калинина

Балалаечник коллектива «Русская песня» Дмитрий Калинин был найден с двумя ножевыми ранениями в области сердца. Об этом сообщает газета «Известия».

По информации издания, тело 41-летнего музыканта обнаружили неподалеку от железнодорожного моста 30 декабря, в Басманном тупике в Москве. Рядом с погибшим лежал нож. Калинин пропал 27 декабря, последний раз его видели около входа в здание театра «Русская песня».

В Управлении культуры города Набережные Челны (родной город Калинина) ранее выразили соболезнования в связи с кончиной Калинина. Гибель балалаечника подтвердили волонтеры поисково-спасательного отряда «LizaAlert», которые занимались его поисками.

Автор: Олег Королев
#убийство #дмитрий калинин #балалаечник
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Выбор редакции
Польша назвала условия для подписания нового газового контракта с РФ Весь мир
Польша назвала условия для подписания нового газового контракта с РФ
Действие контракта на поставку газа в Польшу из Российской Федерации заканчивается в 2022 году.
13:36   4 Января 2018
10905
«Уход ракеты за горизонт»: Крымский депутат оценил испытания нового ОТРК на Украине Ближнее зарубежье

«Уход ракеты за горизонт»: Крымский депутат оценил испытания нового ОТРК на Украине

15:30   3 Января 2018
13739
«Нетленное советское». Советские фильмы в Новый Год вернулись на украинские телеканалы Ближнее зарубежье

«Нетленное советское». Советские фильмы в Новый Год вернулись на украинские телеканалы

14:42   3 Января 2018
5166
Экс-посол США Макфол призвал к перевороту в России, потом подумал и извинился Весь мир

Экс-посол США Макфол призвал к перевороту в России, потом подумал и извинился

12:33   3 Января 2018
54936
Новости smi2.ru
Польша назвала условия для подписания нового газового контракта с РФ

Польша назвала условия для подписания нового газового контракта с РФ

 СМИ узнали о падении северокорейской ракеты на крупный город

СМИ узнали о падении северокорейской ракеты на крупный город

 Кабмин Украины рассказал о планах взорвать российский газопровод

Кабмин Украины рассказал о планах взорвать российский газопровод

 СМИ: Трамп поддержал создание ракеты, нарушающей условия РСМД

СМИ: Трамп поддержал создание ракеты, нарушающей условия РСМД