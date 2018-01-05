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 Советский художник Владимир Янкилевский скончался в Париже

Советский художник Владимир Янкилевский скончался в Париже
1:30   5 Января 2018
Весь мир
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Советский художник Владимир Янкилевский скончался в Париже

Советский художник Владимир Янкилевский скончался в Париже

Российский и советский художник Владимир Янкилевский скончался в возрасте 79 лет. Об этом сообщает представитель Центра изучения и развития современного искусства Алек Эпштейн на своей странице Facebook.

По словам научного руководителя центра, выдающийся художник и один из родоначальников московского концептуализма ушел из жизни в четверг, не дожив полтора месяца до своего восьмидесятилетия.

В свою очередь на своей странице в Facebook художник Михаил Кантор сообщил, что Янкилевский умер в Париже. Там он проживал последние годы.

Произведения художника можно увидеть в ряде музеев и выставочных галерей во многих странах мира. В частности, его работы выставлены в Третьяковской галерее и в Государственном Русском музее.

Случилась трагедия. Выдающийся художник, один из родоначальников московского концептуализма Владимир Борисович Янкилевск...

Posted by Alek D. Epstein on Thursday, 4 January 2018

 

Автор: Олег Королев
#париж #художник #владимир янкилевский
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