Советский художник Владимир Янкилевский скончался в Париже

Российский и советский художник Владимир Янкилевский скончался в возрасте 79 лет. Об этом сообщает представитель Центра изучения и развития современного искусства Алек Эпштейн на своей странице Facebook.

По словам научного руководителя центра, выдающийся художник и один из родоначальников московского концептуализма ушел из жизни в четверг, не дожив полтора месяца до своего восьмидесятилетия.

В свою очередь на своей странице в Facebook художник Михаил Кантор сообщил, что Янкилевский умер в Париже. Там он проживал последние годы.

Произведения художника можно увидеть в ряде музеев и выставочных галерей во многих странах мира. В частности, его работы выставлены в Третьяковской галерее и в Государственном Русском музее.